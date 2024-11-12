Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб

Напомним, что по состоянию на вечер 11 ноября, на фронте произошло 185 боев. Наиболее интенсивно враг атаковал украинские войска на Покровском направлении.

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