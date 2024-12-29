UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Втрати РФ за час повномасштабної війни складають майже 786 тисяч військових, - Генштаб

Фото: протягом минулої доби ЗСУ знову знищили багато техніки росіян (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу з 28 на 29 грудня, російська армія втратила на фронті 1730 солдат. Всього втрати РФ з початку повномасштабної війни складають 785 930 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 785 930 (+1730) осіб ліквідовано;
  • танків - 9656 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 981 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 21 450 (+42) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1032 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 21 038 (+25) од.;
  • крилатих ракет - 3003 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 32 410 (+82) од.;
  • спеціальної техніки - 3670 (+2) од.

Нагадаємо, що станом на вечір 28 грудня на фронті від початку доби відбулося 149 бойових зіткнень. Третина з них лише на Покровському напрямку.

Крім того, ворог здійснив майже 3,8 тисячі обстрілів по позиціях українських воїнів і населених пунктах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна в Україні