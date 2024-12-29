Втрати РФ за час повномасштабної війни складають майже 786 тисяч військових, - Генштаб

Нагадаємо, що станом на вечір 28 грудня на фронті від початку доби відбулося 149 бойових зіткнень. Третина з них лише на Покровському напрямку.

Крім того, ворог здійснив майже 3,8 тисячі обстрілів по позиціях українських воїнів і населених пунктах.

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