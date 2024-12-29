Потери РФ за время полномасштабной войны составляют почти 786 тысяч военных, - Генштаб

Напомним, что по состоянию на вечер 28 декабря на фронте с начала суток произошло 149 боевых столкновений. Треть из них лишь на Покровском направлении.

Кроме того, враг совершил практически 3,8 тысячи обстрелов по позициям украинских воинов и населенным пунктам.

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