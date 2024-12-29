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Потери РФ за время полномасштабной войны составляют почти 786 тысяч военных, - Генштаб

Фото: за прошедшие сутки ВСУ снова уничтожили много техники россиян (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки с 28 на 29 декабря, российская армия потеряла на фронте 1730 солдат. Всего потери РФ с начала полномасштабной войны составляют 785 930 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 785 930 (+1730) человек ликвидировано;
  • танков - 9656 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 981 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 21 450 (+42) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1032 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 21 038 (+25) ед;
  • крылатых ракет - 3003 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 410 (+82) ед;
  • специальной техники - 3670 (+2) ед.

 

Напомним, что по состоянию на вечер 28 декабря на фронте с начала суток произошло 149 боевых столкновений. Треть из них лишь на Покровском направлении.

Кроме того, враг совершил практически 3,8 тысячи обстрелов по позициям украинских воинов и населенным пунктам.

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