Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Втрати РФ за час повномасштабної війни перевищили 1,2 млн осіб, - Генштаб

Фото: також Сили оборони активно нищать ворожу артилерію (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Станом на 24 грудня втрати росіян за добу перетнули межу 1,2 млн осіб, що стосується особового складу. Також Сили оборони знищили понад тисячу ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 24 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 200 370 (+1 090) осіб.
  • танків - 11 449 (+3)
  • бойових броньованих машин - 23 796 (+4) од.
  • артилерійських систем - 35 298 (+11) од.
  • РСЗВ - 1 579 (+3) од.
  • засоби ППО - 1 263 од.
  • літаків - 434 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94 197 (+1 031) од.
  • крилаті ракети - 4 107 (+34) од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 71 125 (+159) од.
  • спеціальна техніка - 4 029 (+1) од.

Фото: Сили оборони також збили багато крилатих ракет за добу (Генштаб Telegram)

Cитуація на фронті

Поки Україна, Штати та Європа допрацьовують мирний план США, в якому досі складнм є питання територій, українські захисники та захисниці продовжують боротись на фронті з окупантами.

Дві стратегічні цілі РФ - Куп'янськ та Покровськ - досі під контролем України. Однак напередодні стало відомо, що ми втратили Сіверськ на Донеччині, ЗСУ покинули населений пункт. Це стало можливим, зокрема, завдяки погодним умовам - туман дозволив росіянам пробратись невеликими групами до міста.

Однак, варто визнати, що ситуація на фронті дійнсно складна - росіян стає все більше, стає дедалі важче - про це заявив президент Володимир Зеленський, розповідаючи про свою нещодавню поїздку на фронт.

фронтГенштаб ВСУВійна в Україні