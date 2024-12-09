Втрати РФ з 2022 року складають майже 755 000 солдатів, - Генштаб

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія за час наступів восени 2024 року втратила приблизно 125 800 солдатів. За підрахунками аналітиків, противник втрачав приблизно 53 військових за кілометр захопленої території.

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