Потери РФ с 2022 года составляют почти 755 000 солдат, - Генштаб

Напомним, по данным американского Института изучения войны (ISW), Россия за время осенних наступлений 2024 года потеряла примерно 125 800 солдат. По подсчетам аналитиков, противников терял примерно 53 военных за километр захваченной территории.

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