Потери РФ с 2022 года превысили 765 000 солдат, - Генштаб

За прошедие сутки, с 16 на 17 декабря, потери российский войск составили около 1600 оккупантов. Таким образом, Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла более 765 000 военных.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на фронте с начала суток прошлого дня и по состоянию на вечер, 16 декабря, произошло 226 боевых столкновений. В частности,резко возросло количество боев в Курской области по сравнению с данными сутками ранее - более 70 против 26, что было зафиксировано вечером в воскресенье 15 декабря.