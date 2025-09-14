Втрати противника на 14 вересня: Генштаб надав свіжу статистику

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника за період із 24 лютого 2022 року до 14 вересня 2025 року оцінюються приблизно в 1 094 610 осіб особового складу, що на 880 осіб більше, як порівняти з попередньою звітністю за 13 вересня.

Серед втраченої техніки зазначаються 11 184 танки (+3), 23 267 бойових бронемашин, 32 749 артилерійських систем (+42) і 1 487 реактивних систем залпового вогню (+1).

Крім того, противник втратив 1 217 засобів ППО, 422 літаки і 341 вертоліт. Дані також включають 59 086 оперативно-тактичних безпілотників (+261), 3 718 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, а також один підводний човен.

Автомобільна техніка та цистерни з ПММ склали 61 614 одиниць (+102), спецтехніка - 3 964 одиниці. Ці орієнтовні дані відображають масштаб руйнувань у лавах збройних сил противника і слугують базою для аналізу ефективності оборонних операцій України.