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Втрати надходжень від трьох підакцизних товарів складають щонайменше 1 млрд доларів, - Гетманцев

Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Попри істотне збільшення відрахувань акцизного податку ситуація є складною. Втрати надходжень від трьох підакцизних товарів складають щонайменше 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева в Telegram.

Зокрема, за словами Гетманцева:

  • організовані злочинні групи продовжують роботу, попри війну;
  • на ринку вочевидь побільшало нелегального спирту;
  • деякі виробники контролюються росіянами;
  • на легальному ринку податкове навантаження різних субʼєктів відрізняється у декілька разів;
  • кустарні виробництва тютюну процвітають широко використовуючи для реалізації безакцизної продукції рекламу в соцмережах та сайтах.

"Загалом втрати надходжень від трьох підакцизних товарів оцінюю щонайменше в 1 млрд доларів", - наголосив нардеп.

На його думку, вирішення проблеми в обʼєднанні зусиль і відповідальності всіх правоохоронних органів із визначенням чітких строків.

"Не даємо оцінку роботі правоохоронних органів. Там поки що всі нові люди, але точно дамо, якщо заходи з рішення не будуть реалізовані своєчасно", - додав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев бачить значний потенціал додаткових надходжень до держбюджету України у разі суттєвого посилення боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів.

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Данило Гетманцев