Потери поступлений от трех подакцизных товаров составляют не менее 1 млрд долларов, - Гетманцев

Несмотря на существенное увеличение отчислений акцизного налога ситуация является сложной. Потери поступлений от трех подакцизных товаров составляют не менее 1 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Данилу Гетманцева в Telegram.
В частности, по словам Гетманцева:
"В общей сложности потери поступлений от трех подакцизных товаров оцениваю по меньшей мере в 1 млрд долларов", - подчеркнул нардеп.
По его мнению, решение проблемы в объединении сил и ответственности всех правоохранительных органов с определением четких сроков.
"Не даем оценку работе правоохранительных органов. Там пока все новые люди, но точно дадим, если меры по решению не будут реализованы своевременно", - добавил Гетманцев.
Напомним, ранее РБК-Украина писала, что председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев видит значительный потенциал дополнительных поступлений в госбюджет Украины в случае существенного усиления борьбы с теневым рынком подакцизных товаров.
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