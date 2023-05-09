Втрати надходжень від трьох підакцизних товарів складають щонайменше 1 млрд доларів, - Гетманцев

Попри істотне збільшення відрахувань акцизного податку ситуація є складною. Втрати надходжень від трьох підакцизних товарів складають щонайменше 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева в Telegram .

"Не даємо оцінку роботі правоохоронних органів. Там поки що всі нові люди, але точно дамо, якщо заходи з рішення не будуть реалізовані своєчасно", - додав Гетманцев.

На його думку, вирішення проблеми в обʼєднанні зусиль і відповідальності всіх правоохоронних органів із визначенням чітких строків.

"Загалом втрати надходжень від трьох підакцизних товарів оцінюю щонайменше в 1 млрд доларів", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев бачить значний потенціал додаткових надходжень до держбюджету України у разі суттєвого посилення боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів.

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