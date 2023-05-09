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Потери поступлений от трех подакцизных товаров составляют не менее 1 млрд долларов, - Гетманцев

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Вторник 09 мая 2023 10:30
Потери поступлений от трех подакцизных товаров составляют не менее 1 млрд долларов, - Гетманцев Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Несмотря на существенное увеличение отчислений акцизного налога ситуация является сложной. Потери поступлений от трех подакцизных товаров составляют не менее 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Данилу Гетманцева в Telegram.

В частности, по словам Гетманцева:

  • организованные преступные группы продолжают работу, несмотря на войну;
  • на рынке очевидно увеличилось количество нелегального спирта;
  • некоторые производители контролируются россиянами;
  • на легальном рынке налоговая нагрузка разных субъектов отличается в несколько раз;
  • кустарные производства табака преуспевают, широко используя для реализации безакцизной продукции рекламу в соцсетях и сайтах.

"В общей сложности потери поступлений от трех подакцизных товаров оцениваю по меньшей мере в 1 млрд долларов", - подчеркнул нардеп.

По его мнению, решение проблемы в объединении сил и ответственности всех правоохранительных органов с определением четких сроков.

"Не даем оценку работе правоохранительных органов. Там пока все новые люди, но точно дадим, если меры по решению не будут реализованы своевременно", - добавил Гетманцев.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев видит значительный потенциал дополнительных поступлений в госбюджет Украины в случае существенного усиления борьбы с теневым рынком подакцизных товаров.

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Даниил Гетманцев
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