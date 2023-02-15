Втрати деяких загонів - до 80%. Окупанти все менше довіряють командуванню, - Маляр

"На Сході триває наступ ворога. Цілодобові атаки. Ситуація напружена", - сказала Маляр.

Вона повідомила, що наші бійці не дають ворогу досягнути поставлених цілей, а напроти, завдають їм дуже серйозних втрат.

"Зокрема, в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнера" та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу", - наголосила заступниця міністра.

За її словами, наразі евакуація загиблих і поранених в росіян обмежена або й не здійснюється взагалі. В результаті чого серед особового складу російських військ на тимчасово окупованій території України відмічається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій.

"Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих "загонів смертників" – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат", - підкреслила Маляр.

Крім того, вона повідомила, що зараз, зокрема, тільки один навчальний центр на території Ростовської області щотижнево відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.

"Потрапляючи до підрозділів, такі військовослужбовці, не бажаючи виконувати роль “загонів смертників”, вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази", - повідомила заступник міністра.