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Втрати бюджету від непідвищення акцизів на сигарети перевищили 1 млрд гривень, – депутат

Понеділок 10 лютого 2025 12:11
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Втрати бюджету від непідвищення акцизів на сигарети перевищили 1 млрд гривень, – депутат Фото: втрати бюджету від непідвищення акцизів на сигарети перевищили 1 млрд гривень (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Через непідписання президентом України Володимиром Зеленським законопроекту 11090 про підвищення акцизів бюджет країни щодня втрачає кошти.

Про це заявив народний депутат України Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Завдяки незламному, нестримному потужному лобізму наших корупціонерів з ОП… хтось вже заощадив більше 1 млрд грн з початку року! Які мали йти на армію. Для цього не треба бути геніями. Просто не підписати законопроект #11090 про підвищення акцизів. А далі пряме невиконання Конституції і не підписання закону в строк коштувало вже бюджету з 01 січня - 1008 млн грн", - зазначив він.

Як повідомлялося, Верхновна Рада ухвалила законопроєкт №11090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби 4 грудня 2024 року, вже 9 грудня його передали на підпис президенту України, але закон досі не підписано.

Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро та продовження чинного графіка підвищення акцизів до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет).

За попередніми оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, набрання чинності цим законом дозволить збільшити надходження до держбюджету до 2028 року на 29 мільярдів гривень. При цьому всі власні доходи держбюджету наразі спрямовуються на фінансування Сил оборони, неодноразово наголошували у Мінфіні.

Законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні підтримали провідні бізнес-асоціації, МВФ та Єврокомісія.

Зокрема, у звіті МВФ зазначалося, що в доходах українського бюджету передбачено як пакет податкових заходів, так і законодавство щодо поступового приведення тютюнових акцизів у відповідність до директив ЄС. Головним пріоритетом є забезпечення того, щоб обидва закони були повністю введені в дію до початку 2025 року.

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