Втрати бізнесу через атаки РФ можуть сягнуть 10 млрд доларів за рік, - Корецький

Сума прямих збитків для української економіки (втрата майна бізнесу) від ворожих ударів з початку цього року оцінюється на рівні більше 7,7 млрд доларів.
Як передає РБК-Україна, про це під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
"Наслідки суттєві – більше 7,7 млрд доларів за оцінками на поточний момент є втрат. Знищено або пошкоджено більше 1 млн квадратних метрів різного типу нерухомості", - сказав він та додав, що до кінця цього року сума втрат може зрости до 10 млрд доларів.
У прес-центрі Кабміну уточнили, що ці оцінки стосуються лише основних засобів, тобто майна компаній (вони не враховують непрямі втрати – неможливість продажу товарів, інші проблеми від втрати майна тощо).
Голова уряду зазначив, що значних руйнувань зазнала енергетика, металургійний сектор, логістика, переробні підприємства, рітейл та інші галузі.
Корецький згадав, що через ворожий терор суттєво зменшився експорт аграрної продукції через порти на Чорному морі.
"Зважаючи на ці збитки і ці удари, ми бачимо, що до кінця року державний бюджет недовиконає свої плани на близько 1,5 млрд доларів. Це базовий прогноз, який ми маємо на сьогодні", - додав прем’єр оцінку бюджетних втрат цього року.
Для допомоги бізнесу від обстрілів та розвитку нових проектів, уряд запускає державну програму пільгового кредитування великих компаній.
"Віднедавна уряд прийняв рішення, що ми будемо видавати великому бізнесу близько 2 млрд гривень в одні руки, для однієї компанії під пільгову відсоткову ставку - близько 10%", - сказав Корецький.
Голова уряду додав, що решту коштів, які буде потребувати конкретна компанія під свій проект держава зможе надавати за ринковою відсотковою ставкою.
Корецький пояснив, що на фінансування програм пільгового кредитування бізнесу у бюджеті 2026 року було передбачено 18 млрд гривень, але є необхідність підняти цю суму до 22 млрд гривень.
Зараз діє програма пільгового кредитування середнього та малого бізнесу "5-7-9", яка з початку свого функціонування дозволила видати компаніям позик на загальну суму близько 580 млрд гривень.
Нагадаємо, у лютому 2025 року Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, ООН опублікували оцінку суми коштів, які будуть необхідні для відновлення України протягом наступного десятиліття. На той момент ця сума складала 524 млрд доларів, вона зросла на 8% від оцінки станом на лютий 2024 року (486 млрд доларів).
У лютому 2026 року Київська школа економіки опублікувала оцінку непрямих втрат національної економіки від війни на рівні 1,7 трлн доларів (втрата поточного та прогнозованого виторгу) та 0,6 трлн доларів (втрата доданої вартості).
Також повномасштабна війна завдала багато збитків для навколишнього середовища, про що в інтерв’ю для РБК-Україна розповів академік, завідувач відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки НАН України Яків Дідух. Втрата одного гектару лісу внаслідок війни оцінюється в 10-15 тисяч доларів, вважає вчений.
Українці можуть реєструвати економічні втрати від війни в Міжнародному реєстрі збитків. У березні 2025 року уряд розширив перелік випадків, про які можуть повідомити та зареєструвати громадяни, а саме – пошкодження та втрата нежитлового майна, втрата доступу до нежитлових будівель на тимчасово окупованій територіях тощо.