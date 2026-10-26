Втрати бізнесу через атаки РФ можуть сягнуть 10 млрд доларів за рік, - Корецький

Сума прямих збитків для української економіки (втрата майна бізнесу) від ворожих ударів з початку цього року оцінюється на рівні більше 7,7 млрд доларів.

Як передає РБК-Україна , про це під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Наслідки суттєві – більше 7,7 млрд доларів за оцінками на поточний момент є втрат. Знищено або пошкоджено більше 1 млн квадратних метрів різного типу нерухомості", - сказав він та додав, що до кінця цього року сума втрат може зрости до 10 млрд доларів.

У прес-центрі Кабміну уточнили, що ці оцінки стосуються лише основних засобів, тобто майна компаній (вони не враховують непрямі втрати – неможливість продажу товарів, інші проблеми від втрати майна тощо).

Голова уряду зазначив, що значних руйнувань зазнала енергетика, металургійний сектор, логістика, переробні підприємства, рітейл та інші галузі.

Корецький згадав, що через ворожий терор суттєво зменшився експорт аграрної продукції через порти на Чорному морі.

Ушкодження Дарницького вагоноремонтного заводу в Києві (РБК-Україна)

"Зважаючи на ці збитки і ці удари, ми бачимо, що до кінця року державний бюджет недовиконає свої плани на близько 1,5 млрд доларів. Це базовий прогноз, який ми маємо на сьогодні", - додав прем’єр оцінку бюджетних втрат цього року.

Нові кредити для бізнесу

Для допомоги бізнесу від обстрілів та розвитку нових проектів, уряд запускає державну програму пільгового кредитування великих компаній.

"Віднедавна уряд прийняв рішення, що ми будемо видавати великому бізнесу близько 2 млрд гривень в одні руки, для однієї компанії під пільгову відсоткову ставку - близько 10%", - сказав Корецький.

Голова уряду додав, що решту коштів, які буде потребувати конкретна компанія під свій проект держава зможе надавати за ринковою відсотковою ставкою.

Корецький пояснив, що на фінансування програм пільгового кредитування бізнесу у бюджеті 2026 року було передбачено 18 млрд гривень, але є необхідність підняти цю суму до 22 млрд гривень.

Зараз діє програма пільгового кредитування середнього та малого бізнесу "5-7-9", яка з початку свого функціонування дозволила видати компаніям позик на загальну суму близько 580 млрд гривень.