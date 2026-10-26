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Потери бизнеса из-за атак РФ могут достигнуть 10 млрд долларов в год, - Корецкий

20:01 26.10.2026 Пн
3 мин
aimg Дмитрий Сидоров
Потери бизнеса из-за атак РФ могут достигнуть 10 млрд долларов в год, - Корецкий Фото: Сергей Корецкий, премьер-министр Украины (пресс-центр КМУ)
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Сумма прямого ущерба для украинской экономики (потеря имущества бизнеса) от вражеских ударов с начала этого года оценивается на уровне более 7,7 млрд долларов.

Как передает РБК-Украина, об этом во время 12-го Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

"Последствия существенные - более 7,7 млрд долларов по оценкам на текущий момент потерь. Уничтожено или повреждено более 1 млн квадратных метров разного типа недвижимости", - сказал он и добавил, что до конца этого года сумма потерь может возрасти до 10 млрд долларов.

В пресс-центре Кабмина уточнили, что эти оценки касаются только основных средств, то есть имущества компаний (они не учитывают косвенные потери – невозможность продажи товаров, другие проблемы от потери имущества).

Глава правительства отметил, что значительные разрушения получила энергетика, металлургический сектор, логистика, перерабатывающие предприятия, ритейл и другие отрасли.

Корецкий вспомнил, что из-за вражеского террора существенно уменьшился экспорт аграрной продукции через порты на Черном море.

Потери бизнеса из-за атак РФ могут достигнуть 10 млрд долларов в год, - Корецкий
Повреждения Дарницкого вагоно-ремонтного завода (РБК-Украина)

"Учитывая эти убытки и эти удары, мы видим, что до конца года государственный бюджет недовыполнит свои планы на около 1,5 млрд долларов. Это базовый прогноз, который мы имеем на сегодняшний день", - добавил премьер оценку бюджетных потерь в этом году.

Новые кредиты для бизнеса

Для помощи бизнесу от обстрелов и развития новых проектов правительство запускает государственную программу льготного кредитования крупных компаний.

"С недавних пор правительство приняло решение, что мы будем выдавать крупному бизнесу около 2 млрд гривен в одни руки, для одной компании под льготную процентную ставку - около 10%", - сказал Корецкий.

Глава правительства добавил, что остальные средства, которые будет нуждаться в конкретной компании под свой проект, государство сможет предоставлять по рыночной процентной ставке.

Корецкий пояснил, что на финансирование программ льготного кредитования бизнеса в бюджете 2026 было предусмотрено 18 млрд гривен, но есть необходимость поднять эту сумму до 22 млрд гривен.

Сейчас действует программа льготного кредитования среднего и малого бизнеса "5-7-9", которая с начала своего функционирования позволила выдать компаниям ссуд на общую сумму около 580 млрд гривен.

Напомним, в феврале 2025 года Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития ООН опубликовали оценку суммы средств, которые будут необходимы для восстановления Украины в течение следующего десятилетия. На тот момент эта сумма составляла 524 млрд долларов , она выросла на 8% от оценки по состоянию на февраль 2024 года (486 млрд долларов).

В феврале 2026 года Киевская школа экономики опубликовала оценку косвенных потерь национальной экономики от войны на уровне 1,7 трлн долларов (потеря текущей и прогнозируемой выручки) и 0,6 трлн долларов (потеря добавленной стоимости).

Также полномасштабная война нанесла много ущерба окружающей среде, о чем в интервью для РБК-Украина рассказал академик, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники НАН Украины Яков Дидух. Потеря одного гектара леса в результате войны оценивается в 10-15 тысяч долларов, считает ученый.

Украинцы могут регистрировать экономические потери от войны в Международном реестре ущерба. В марте 2025 года правительство расширило перечень случаев , о которых могут сообщить и зарегистрировать граждане, а именно – повреждение и потеря нежилого имущества, потеря доступа к нежилым зданиям на временно оккупированной территории и т.д.

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