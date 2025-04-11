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Втрати армії РФ у війні проти України вже перевищили 930 тисяч військових: дані Генштабу

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1210 російських загарбників. Відтак загальні втрати країни-агресора в особовому складі у війні проти України вже перевищили 930 тисяч військових.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 930 210 (+1210) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 580 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 048 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 25 043 (+61) од.;
  • РСЗВ - 1 360 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 127 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 200 (+122) од.;
  • крилатих ракет - 3 145 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 43 679 (+165) од.;
  • спеціальної техніки - 3 798 (+2) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 10 квітня інформували, що від початку доби на фронті фіксувалося 125 бойових зіткнень.

У Силах оборони України також звернули увагу, що найбільша кількість ворожих атак та штурмів була на Покровському напрямку.

Додамо, у новому звіті експертів Інститут вивчення війни (ISW) розповідається, що українські захисники просунулися біля Часового Яру. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів коло Торецька та Покровська.

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