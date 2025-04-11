Втрати армії РФ у війні проти України вже перевищили 930 тисяч військових: дані Генштабу

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1210 російських загарбників. Відтак загальні втрати країни-агресора в особовому складі у війні проти України вже перевищили 930 тисяч військових.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 квітня 2025 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 10 квітня інформували, що від початку доби на фронті фіксувалося 125 бойових зіткнень.
У Силах оборони України також звернули увагу, що найбільша кількість ворожих атак та штурмів була на Покровському напрямку.
Додамо, у новому звіті експертів Інститут вивчення війни (ISW) розповідається, що українські захисники просунулися біля Часового Яру. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів коло Торецька та Покровська.
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