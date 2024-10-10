Втрати армії РФ у війні проти України склали вже більше 665 тисяч військових

Нагадаємо, за даними The Telegraph, у вересні Росія зазнала найбільших втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Середні втрати на добу перевищували тисячу солдат.

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