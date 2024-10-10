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Потери армии РФ в войне против Украины составили уже более 665 тысяч военных

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В течение суток 9 октября россияне потеряли в Украине 1150 военных. С начала вторжения в Украину РФ не досчиталось 665 200 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 665200 (+1080) человек ликвидировано;
  • танков – 8945 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 17765 (+14) ед;
  • артиллерийских систем – 19263 (+41) ед;
  • РСЗО – 1225 (+2) ед;
  • средства ПВО – 976 (+3) ед;
  • самолетов – 369 ед;
  • вертолетов – 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16767 (+49) ед;
  • крылатые ракеты – 2619 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подлодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26314 (+74) ед;
  • специальная техника – 3386 (+1) ед.

Напомним, по данным The Telegraph, в сентябре Россия понесла самые большие потери на фронте с начала полномасштабного вторжения. Средние потери в сутки превышали тысячу солдат.

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Война России против Украины