Потери армии РФ в войне против Украины составили уже более 665 тысяч военных

Напомним, по данным The Telegraph, в сентябре Россия понесла самые большие потери на фронте с начала полномасштабного вторжения. Средние потери в сутки превышали тысячу солдат.

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