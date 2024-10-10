Втрати армії РФ у війні проти України склали вже більше 665 тисяч військових
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Протягом доби 9 жовтня росіяни втратили в Україні 1080 військових. З початку вторгнення в Україну РФ не дорахувалась 665200 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 665200 (+1080) осіб ліквідовано;
- танків – 8945 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 17765 (+14) од.;
- артилерійських систем – 19263 (+41) од.;
- РСЗВ – 1225 (+2) од.;
- засоби ППО – 976 (+3) од.;
- літаків – 369 од.;
- вертольотів – 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49) од.;
- крилаті ракети – 2619 (+1) од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од.;
- спеціальна техніка - 3386 (+1) од.
Нагадаємо, за даними The Telegraph, у вересні Росія зазнала найбільших втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Середні втрати на добу перевищували тисячу солдат.
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