Втрати армії РФ у війні проти України склали вже більше 665 тисяч військових

Протягом доби 9 жовтня росіяни втратили в Україні 1080 військових. З початку вторгнення в Україну РФ не дорахувалась 665200 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними The Telegraph, у вересні Росія зазнала найбільших втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Середні втрати на добу перевищували тисячу солдат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.