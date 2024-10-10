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Втрати армії РФ у війні проти України склали вже більше 665 тисяч військових

Четвер 10 жовтня 2024 07:55
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Втрати армії РФ у війні проти України склали вже більше 665 тисяч військових Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Протягом доби 9 жовтня росіяни втратили в Україні 1080 військових. З початку вторгнення в Україну РФ не дорахувалась 665200 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 665200 (+1080) осіб ліквідовано;
  • танків – 8945 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 17765 (+14) од.;
  • артилерійських систем – 19263 (+41) од.;
  • РСЗВ – 1225 (+2) од.;
  • засоби ППО – 976 (+3) од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49) од.;
  • крилаті ракети – 2619 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од.;
  • спеціальна техніка - 3386 (+1) од.

Втрати армії РФ у війні проти України склали вже більше 665 тисяч військових

Нагадаємо, за даними The Telegraph, у вересні Росія зазнала найбільших втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Середні втрати на добу перевищували тисячу солдат.

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