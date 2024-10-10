Потери армии РФ в войне против Украины составили уже более 665 тысяч военных
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
В течение суток 9 октября россияне потеряли в Украине 1150 военных. С начала вторжения в Украину РФ не досчиталось 665 200 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 665200 (+1080) человек ликвидировано;
- танков – 8945 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 17765 (+14) ед;
- артиллерийских систем – 19263 (+41) ед;
- РСЗО – 1225 (+2) ед;
- средства ПВО – 976 (+3) ед;
- самолетов – 369 ед;
- вертолетов – 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16767 (+49) ед;
- крылатые ракеты – 2619 (+1) ед.;
- корабли/катера - 28 ед;
- подлодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26314 (+74) ед;
- специальная техника – 3386 (+1) ед.
Напомним, по данным The Telegraph, в сентябре Россия понесла самые большие потери на фронте с начала полномасштабного вторжения. Средние потери в сутки превышали тысячу солдат.
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