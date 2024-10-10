Потери армии РФ в войне против Украины составили уже более 665 тысяч военных

В течение суток 9 октября россияне потеряли в Украине 1150 военных. С начала вторжения в Украину РФ не досчиталось 665 200 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным The Telegraph, в сентябре Россия понесла самые большие потери на фронте с начала полномасштабного вторжения. Средние потери в сутки превышали тысячу солдат.

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