Втрати армії РФ за добу майже 1100 солдатів. Генштаб ЗСУ відкоригував дані

Нагадаємо, станом на 22:00, 27 січня, на фронті протягом доби відбулося 118 бойових зіткнень. Як і в попередні дні, найбільш інтенсивно ворог атакував на Покровському напрямку. Тут, упродовж дня, агресор здійснив 43 штурмові та наступальні дії.

Найбільша активність росіян на цьому напрямку була зафіксована в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Луч, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звєрєве, Котлине, Вдале, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка та Богданівка. Крім того, ворог застосував 15 керованих бомб по населених пунктах Олексіївка, Покровськ, Вдале та Звєрєве.

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