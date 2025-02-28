Потери армии РФ за сутки почти 1100 солдат. Генштаб ВСУ откорректировал данные

За минувшие сутки, с 27 на 28 февраля, российская армия потеряла в боях против Украины 1060 солдат. Общие потери противника в личном составе и технике стали еще больше, поскольку после поступления уточнений данные откорректировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - личный состав, боевые бронированные машины, артсистемы, РСЗО, средства ПВО, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - добавили в Генштабе ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.