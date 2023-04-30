Втрати - до 70 осіб на день. Окупанти в Луганській області зобов'язали морги кремувати загиблих

Безповоротні втрати окупантів у Луганській області останнім часом становлять до 70 загиблих на день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.
"Останнім часом безповоротні втрати з примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день", - ідеться в повідомленні.
Так, щоб запобігти проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб.
"У цьому контексті, так зване "МДБ" наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у тимчасово окупованій частині Луганської області загострюється гуманітарна криза. Громадянським відмовляють у ліках, оскільки більшість йдуть на потреби росіян.
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