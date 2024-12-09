Втрата російських баз у Сирії вплине на здатність РФ діяти в Африці, - ISW

Росія використовувала свою військово-морську базу в Тартусі для проектування сили в Середземному морі. Таким чином, за допомогою неї Москва загрожувала південному флангу НАТО і пов'язувала свої чорноморські активи із Середземним морем.

Аналітики вважають, що втрата російських баз у Сирії, ймовірно, порушить російську логістику, її зусилля щодо поповнення запасів та ротацію Африканського корпусу. Особливо будуть ослаблені операції Росії та проектування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари.

У свою чергу Росія могла б спробувати використати свою присутність у Лівії та Судані як альтернативу, але відсутність офіційних угод з цими країнами і недостатня інфраструктура роблять їх неадекватними замінами.

В ISW додали, що крах режиму Асада та нездатність Росії зберегти режим також завдадуть шкоди глобальному іміджу РФ як надійного союзника. Це, у свою чергу, загрожує її впливу на африканських автократів, яких Російська Федерація прагне підтримати, і загрожує її ширшій геополітичній меті позиціонувати себе як світову наддержаву.