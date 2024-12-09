RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Потеря российских баз в Сирии повлияет на способности РФ действовать в Африке, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

После падения режима сирийского диктатора Башара Асада Россия может потерять свои военные базы расположенные в Сирии. Если это произойдет, для Кремля могут наступить серьезные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ІSW).

В частности, Россия использовала свою военно-морскую базу в Тартусе для проецирования силы в Средиземном море. Таким образом, с помощью нее Москва угрожала южному флангу НАТО и связывала свои черноморские активы со Средиземным морем.

Аналитики считают, что потеря российских баз в Сирии, вероятно, нарушит российскую логистику, ее усилия по пополнению запасов и ротацию Африканского корпуса. Особенно будут ослаблены операции России и проецирование силы в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.

В свою очередь Россия могла бы попытаться использовать свое присутствие в Ливии и Судане в качестве альтернтив, но отсутствие официальных соглашений с этими странами и недостаточная инфраструктура делают их неадекватными заменами.

В ISW добавили, что крах режима Асада и неспособность России сохранить режим также нанесут ущерб глобальному имиджу РФ как надежного союзника. Это в свою очередь,угрожает ее влиянию на африканских автократов, которых Россйская Федерация стремится поддержать, и угрожает ее более широкой геополитической цели позиционировать себя как мировую сверхдержаву.

Отметим, в этом же отчете аналитики пришли к выводу, что быстрое падение режима Асада является стратегическим и политическим поражением Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Сирии