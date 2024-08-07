Втрата підводного човна "Ростов-на-Дону" змусить РФ переглянути розміщення сил у Криму, - Британія

Британська розвідка повідомляє, що атака, яка супроводжувалася серією ударів безпілотників, імовірно, була виконана з використанням ATACMS у Севастополі.

У відомстві вважають, що російський підводний човен, можливо, не було повністю відремонтовано після попередньої атаки у вересні 2023 року. З урахуванням стану човна, найімовірніше, буде економічно вигідніше побудувати новий, ніж відновлювати пошкоджений.

"Хоча це значне піднесення бойового духу українських військ, малоймовірно, що це матиме будь-який істотний вплив на російські далекі морські удари по Україні з боку Чорноморського флоту", - йдеться в повідомленні.

При цьому британська розвідка вважає, що удар по підводному човну підкреслює зростаючі ризики для російських сил у Криму і, найімовірніше, змусить Росію переглянути будь-які плани щодо передислокації значних морських сил на півострів.