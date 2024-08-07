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Потеря подлодки "Ростов-на-Дону" вынудит РФ пересмотреть размещение сил в Крыму, - Британия

Фото: подводная лодка Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону" (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

В начале августа в результате украинской атаки в Крыму с высокой вероятностью была потоплена подводная лодка Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка сообщает, что атака, которая сопровождалась серией ударов беспилотников, вероятно, была выполнена с использованием ATACMS в Севастополе.

В ведомстве считают, что российская подводная лодка, возможно, не была полностью отремонтирована после предыдущей атаки в сентябре 2023 года. С учетом состояния лодки, скорее всего, будет экономически выгоднее построить новую, чем восстанавливать поврежденную.

"Хотя это значительный подъем боевого духа украинских войск, маловероятно, что это окажет какое-либо существенное влияние на российские дальние морские удары по Украине со стороны Черноморского флота", - говорится в сообщении. 

При этом британская разведка считает, что удар по подлодке подчеркивает растущие риски для российских сил в Крыму и, скорее всего, заставит Россию пересмотреть любые планы по передислокации значительных морских сил на полуостров.

Удары ВСУ по Черноморскому флоту РФ

2 августа ВСУ потопили российскую подводную лодку "Ростов-на-Дону" Черноморского флота в порту Севастополя, временно оккупированном Россией.

По мнению аналитиков Defence Express, уничтожение подводной лодки "Ростов-на-Дону" показывает, что российские оккупанты не смогут ремонтировать свои субмарины в Черном море. Эксперты считают, что потеря "Ростова" может вывести из строя еще четыре российские подводные лодки.

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