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Втрат немає? Росіяни облаштували нові шпиталі на окупованому Донбасі

Фото: росіяни облаштували нові шпиталі на окупованому Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей російські загарбники облаштували нові шпиталі. Водночас місцеві мешканці після "перепрофілювання" лікарень, залишаються без допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, за даними Центру, наразі більшість цивільних лікарень у регіоні перетворені ворогом у шпиталі й відтак місцеві мешканці позбавлені можливості проходити першочергове медичне обстеження, особливо це стосується людей похилого віку. 

"Окупанти продовжують чинити системний тиск на цивільне населення практично у всіх населених пунктах окупованих територій сходу, де знаходиться заклади медичної допомоги. Особливо це стосується Авдієвського напрямку", - додають в ЦНС. 

Як повідомлялося, раніше війська РФ через брак місць у медустановах на тимчасово окупованих територіях під госпіталі переобладнують житлові будинки. Таким чином вони, зокрема, не відходять від своєї тактики "живого щита", коли прикриваються місцевими. Крім того, про розширення мережі госпіталів говорить і той факт, що в Криму росіяни дедалі більше лікарень переробляють під обслуговування військових.

 

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