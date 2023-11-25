Втрат немає? Росіяни облаштували нові шпиталі на окупованому Донбасі

Так, за даними Центру, наразі більшість цивільних лікарень у регіоні перетворені ворогом у шпиталі й відтак місцеві мешканці позбавлені можливості проходити першочергове медичне обстеження, особливо це стосується людей похилого віку.

"Окупанти продовжують чинити системний тиск на цивільне населення практично у всіх населених пунктах окупованих територій сходу, де знаходиться заклади медичної допомоги. Особливо це стосується Авдієвського напрямку", - додають в ЦНС.

Як повідомлялося, раніше війська РФ через брак місць у медустановах на тимчасово окупованих територіях під госпіталі переобладнують житлові будинки. Таким чином вони, зокрема, не відходять від своєї тактики "живого щита", коли прикриваються місцевими. Крім того, про розширення мережі госпіталів говорить і той факт, що в Криму росіяни дедалі більше лікарень переробляють під обслуговування військових.