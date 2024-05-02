Розгублюються навіть досвідчені водії: як правильно роз'їхатися на перехресті

Ситуації на перехрестях на дорогах бувають різними і в деяких з них губляться навіть досвідчені водії. Особливо у випадках, не врегульованих у правилах дорожнього руху, як при зустрічному повороті ліворуч.

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Загальні рекомендації

Перехрестя зазвичай позначаються знаками пріоритету з кожної сторони. Але їх відсутність не означає, що перехрестя є рівнозначний. Рекомендується звернути увагу на знаки на перетинаючій дорозі. Якщо там знак "головна дорога", ваша - другорядна.

Якщо на перетинаючій дорозі знак "поступися дорогою" або "стоп", ваша швидше за все головна. Але може бути і ні, тому про всяк випадок краще поступитися автомобілю, який їде праворуч.

Якщо дорожня ситуація дозволяє, слід проїжджати перехрестя з другорядної дороги без зупинки. А якщо ні, то не треба наближатися до самого перехрестя, а пригальмувати за 5-10 метрів і почати розгін трохи раніше. Так проїхати простіше, особливо якщо потік дуже щільний.

Фото: проїзд нерегульованого перехрестя: знаки, розмітка та правило "перешкоди праворуч" (green-way.com.ua)

Запас за кілька метрів буде в нагоді й на світлофорі. "Підповзати" до самого перехрестя не потрібно, тому що розгін буде вже на ньому. Якщо стоїте першим, краще тримати ногу на гальмі до початку руху.

Якщо світлофор не працює, а ви на другорядній дорозі, слід їхати поступово за умови, що рух на головній не швидкий. Тоді водії побачать ваші дії і можуть поступитися дорогою.

Основні правила проїзду перехресть

Під'їжджаючи до перехрестя, водій повинен знати:

як їх правильно проїжджати

на які знаки звертати увагу

кому поступатися дорогою за будь-яких варіантів регулювання проїзду

Не можна виїжджати на перехрестя, якщо на ньому або відразу за ним перешкода, яка змусить зупинитися посеред дороги: пробка чи щось інше. Це важливо, тому що в такому випадку ви заважатимете іншим учасникам дорожнього руху.

На перехресті різнозначних доріг діє правило "перешкоди праворуч". Тобто потрібно пропустити автомобіль, який рухається праворуч.

Якщо мають пропускати вас, слід діяти за ситуацією. Наприклад, якщо перетинаєте дорогу з жвавим рухом, потрібно дивитися праворуч і ліворуч, оскільки інші водії можуть думати, що їхня дорога головна, оскільки на ній більше автомобілів.

Прямо, праворуч або ліворуч

Якщо на перехресті ви рухаєтеся прямо, то за наявності двох і більше смуг у вашому напрямку не займайте ліве положення. А якщо знаходитесь на другорядній дорозі, не займайте крайню праву смугу - у цьому випадку краще проїхати з лівої смуги.

При повороті праворуч на дорогу з багатосмуговим рухом не потрібно чекати, поки зліва нікого не буде. На вузькій дорозі, якщо бачите, що авто зліва теж повертатиме праворуч, слід виконувати маневр одночасно або першим.

При повороті ліворуч треба рухатися якомога ближче до правого краю проїжджої частини. Якщо зустрічна машина повертає праворуч на широку дорогу, не треба чекати, поки вона проїде. Маневр слід виконувати обережно. Також, коли стоїте перед перехрестям, не рекомендується викручувати кермо вліво, тому що у разі удару ззаду авто може винести на зустрічку.

Іноді при повороті ліворуч із другорядної дороги виїхати складно. Якщо машини їдуть по обидва боки, можливо, варто повернути праворуч, щоб потім розвернутися у зручному місці. У такому разі небезпечний маневр розділяється на два простіші.

Фото: світлофори суттєво спрощують проїзд перехресть (green-way.com.ua)

Загальні правила повороту зводяться до наступного. При повороті праворуч поступатися дорогою іншим автомобілям не потрібно. Якщо ліворуч - поступитися доведеться зустрічному автомобілю та машині праворуч. Якщо потрібно проїхати прямо - поступаємося автомобілю праворуч. При розвороті - поступаємось усім.

Нерегульоване перехрестя

На нерегульованих перехрестях (без світлофорів чи регулювальників) варто бути особливо обережним, оскільки за лічені миті треба визначити, яка головна дорога і як правильно проїхати.

Якщо знаків пріоритету немає, водій повинен виходити з того, що знаходиться на другорядній дорозі. Тобто пропустити всі машини, що рухаються по головній, поступитися дорогою тим, хто їде з правого боку, а при повороті наліво або розвороті - пропустити всіх, хто їде прямо або ліворуч.

Також на нерегульованому перехресті трамваї мають перевагу перед автомобілями.

Регульоване перехрестя

На регульованому перехресті стоять світлофори або регулювальник. Тут слід пам'ятати, що при одночасному русі необхідно поступитися дорогою трамваям, які рухаються в будь-якому напрямку. Не заважати авто, які закінчують маневр, та пішоходам.

При повороті ліворуч або праворуч пропустити пішоходів. Перетинаючи перехрестя на зелене світло додаткової секції (при червоному на основній) пропустити машини, які рухаються іншим напрямком.

В інших випадках проїзд регульованого перехрестя досить зрозумілий: зелене світло - можна рухатися, червоне - не можна. Якщо на ньому стоїть регулювальник, потрібно керуватись його сигналами.

Т-подібне перехрестя

Проїжджаючи перехрестя у вигляді літери "Т", слід дотримуватися основних правил для регульованих або нерегульованих перехресть. І пам'ятати, що є лише варіанти повернути праворуч і ліворуч (або розвернутися), тому водій заздалегідь має зайняти правильну смугу.

Зустрічний роз'їзд на перехресті при повороті ліворуч

Є момент, який чітко не врегульований у правилах дорожнього руху. Мова про випадок, коли на рівнозначному перехресті два зустрічні авто повертають ліворуч. Питання у тому, хто кого має пропустити.

Фото: при зустрічному повороті ліворуч допускається роз'їзд по правому та лівому борту (doradvokat.com.ua)

Допускається два способи - роз'їхатися лівим або правим бортом. Проте думки водіїв можуть не співпадати, внаслідок чого може статися ДТП.

Найзручніше роз'їхатися правими бортами. Але в Україні правосторонній рух, а це означає, що потрібно виїхати на центр перехрестя, після чого робити поворот і роз'їхатися лівими бортами. Головне, щоби рішення водіїв було однаковим.

Тому рекомендується перед початком руху переконатися у безпеці маневру. А при повороті ліворуч - у тому, що ви не опинитеся на зустрічній смузі. Загальна рекомендація: на малих перехрестях використовувати метод правих бортів, а великих - метод лівих.