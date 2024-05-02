Теряются даже опытные водители: как правильно разъехаться на перекрестке

Ситуации на перекрестках на дорогах бывают разным и в некоторых из них теряются даже опытные водители. Особенно в случаях, не урегулированных в правилах дорожного движения, как при встречном повороте налево.

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Общие рекомендации

Перекрестки, как правило, обозначаются знаками приоритета с каждой стороны. Но их отсутствие не означает, что перекресток равнозначный. Рекомендуется обратить внимание на знаки на пересекающей дороге. Если там знак "главная дорога", ваша - второстепенная.

Если на пересекающей дороге знак "уступи дорогу" или "стоп", ваша скорее всего главная. Но может быть и нет, поэтому на всякий случай лучше уступить автомобилю, который едет справа.

Если дорожная обстановка позволяет, следует проезжать перекресток со второстепенной дороги без остановки. В противном случает не нужно приближаться к самому перекрестку, а притормозить за 5-10 метров и начать разгон немного раньше. Так проехать проще, особенно если поток очень плотный.

Фото: проезд нерегулирумого перекрестка: знаки, разметка и правило "помехи справа" (green-way.com.ua)

Запас в несколько метров пригодится и на светофоре. "Подползать" к самому перекрестку не нужно, так как разгон будет уже на нем. Если стоите первым, лучше держать ногу на тормозе до начала движения.

Если светофор не работает, а вы на второстепенной дороге, следует ехать постепенно при условии, что движение на главной не быстрое. Тогда водители увидят ваши действия и могут уступить дорогу.

Основные правила проезда перекрестков

Подъезжая к перекрестку водитель должен знать:

как их правильно проезжать

на какие знаки обращать внимание

кому уступать дорогу при любых вариантах регулирования проезда

Нельзя выезжать на перекресток, если на нем или сразу за ним препятствие, которое заставит остановиться посреди дороги: пробка или что-то другое. Это важно, потому что в таком случае вы будете мешать другим участникам дорожного движения.

На перекрестке разнозначных дорог действует правило "помехи справа". То есть нужно пропустить автомобиль, который двигается с правой стороны.

Если должны пропускать вас, следует действовать по ситуации. Например, если пересекаете дорогу с оживленным движением, нужно смотреть направо и налево, поскольку другие водители могут думать, что их дорога главная, так как на ней больше автомобилей.

Прямо, направо или налево

Если на перекрестке вы двигаетесь прямо, то при наличии двух и больше полос в вашем направлении не занимайте крайне левое положение. А если находитесь на второстепенной дороге, не занимайте крайне правую полосу - в этом случае прямо лучше проехать с левой полосы.

При повороте направо на дорогу с многополосным движением, не нужно ждать, пока слева никого не будет. На узкой дороге, если видите, что авто слева тоже будет поворачивать направо, следует выполнять маневр одновременно или первым.

При повороте налево нужно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части. Если встречная машина поворачивает направо на широкой дороге, не нужно ждать, пока она проедет. Маневр следует выполнять аккуратно. Также, когда стоите перед перекрестком, не рекомендуется выкручивать руль влево, так как в случае удара сзади авто может вынести на встречку.

Иногда при повороте налево со второстепенной дороги выехать сложно. Если машины едут с обеих сторон, возможно, стоит повернуть направо, чтобы затем развернуться в удобном месте. В таком случае опасный маневр делится на два простых.

Фото: светофоры существенно упрощают проезд перекрестков (green-way.com.ua)

Общие правила поворота сводятся к следующему. При повороте направо уступать дорогу другим автомобилям не нужно. Если налево - уступить придется встречному автомобилю и машине справа. Если нужно проехать прямо - уступаем автомобилю справа. При развороте - уступаем всем.

Нерегулируемый перекресток

На нерегулируемых перекрестках (без светофоров или регулировщиков) стоит быть особо осторожным, поскольку за считанные мгновения нужно определить, какая дорога главная и как правильно проехать.

Если знаков приоритета нет, водитель должен исходить из того, что находится на второстепенной дороге. То есть пропустить все движущиеся машины по главной, уступить дорогу тем, кто едет с правой стороны, а при повороте налево или развороте - пропустить всех, кто едет прямо или налево.

Также на нерегулируемом перекрестке трамваи имеют преимущество перед автомобилями.

Регулируемый перекресток

На регулируемом перекрестке стоят светофоры или регулировщик. Здесь следует помнить, что при одновременном движении необходимо уступить дорогу трамваям, которые двигаются в любом направлении. Не мешать авто, которые заканчивают маневр, и пешеходам.

При повороте налево или направо пропустить пешеходов. Пересекая перекресток на зеленый свет дополнительной секции (при красном на основной) пропустить машины, которые двигаются по другим направлением.

В других случаях проезд регулируемого перекрестка достаточно понятен: зеленый свет - можно двигаться, красный - нельзя. Если на нем стоит регулировщик, нужно руководствоваться его сигналами.

Т-образный перекресток

Проезжая перекресток в виде буквы "Т", нужно следовать основным правилам для регулируемых или нерегулируемых перекрестков. И помнить, что есть только варианты повернуть направо и налево (или развернуться), поэтому водитель заранее должен занять правильную полосу.

Встречный разъезд на перекрестке при повороте налево

Есть момент, который четко не урегулирован в правилах дорожного движения. Речь о случае, когда на равнозначном перекрестке два встречных авто поворачивают налево. Вопрос в том, кто кого должен пропустить.

Фото: при встречном повороте налево допускается разъезд по правому и по левому борту (doradvokat.com.ua)

Допускается два способа - разъехаться по левому или правому борту. Однако мнения водителей могут не совпадать, в результате чего может возникнуть ДТП.

Удобнее всего разъехаться правыми бортами. Но в Украине правостороннее движение, а это значит, что нужно выехать на центр перекрестка, после чего делать поворот и разъехаться левыми бортами. Главное, чтобы решение водителей было одинаковым.

Поэтому рекомендуется перед началом движения убедиться в безопасности маневра. А при повороте налево - в том, что вы не окажетесь на встречной полосе. Общая рекомендация: на малых перекрестках использовать метод правых бортов, а на больших - метод левых.