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Втрачають до 70% штурмової групи. У ЗСУ розповіли про атаки росіян на лівобережжі Дніпра

Ілюстративне фото: у ЗСУ розповіли про атаки росіян на лівобережжі Дніпра (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти зазнають тяжких втрат у спробах вибити українських захисників із лівобережжя Херсонської області. ЗСУ ліквідують до 70% штурмової групи ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі FREEДОМ.

За її словами, для формування штурмових груп росіяни вже не використовують бронетехніку. Це пояснюється тим, що в перших спробах вибити українських захисників з лівобережжя Дніпра техніка РФ дуже швидко "зникала".

"Тому зараз використовуються чисто "м'ясні штурми" та формуються штурмові групи з великою складністю, оскільки "сарафанне радіо" окупаційних військ дуже швидко поширює інформацію про результати такої штурмової діяльності, коли група повертається із втратами до 70% особового складу ", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що вороже командування залучало до штурмів і морську піхоту, і десантно-штурмові війська, і навіть берегову охорону. Але такі підрозділи відмовлялися атакувати без підтримки бронетехніки.

Попри значні втрати, російське командування продовжує вимагати штурмувати позиції українських захисників.

"Але результату вони поки що не мають. Постійно наголошується, вони мають дуже високі втрати в особовому складі, і виходить, що їм доводиться повертатися на свої позиції ні з чим. Наші підрозділи продовжують роботу щодо зміцнення позицій та, по можливості, зачистки території для розширення цього плацдарму", - уточнила Гуменюк.

Успіхи ЗСУ на лівобережжі

Нагадаємо, ще у 2023 році українським захисникам вдалося взяти під свій контроль частину лівобережжя Херсонської області.

Нещодавно проект DeepState показав відео, на якому можна побачити, що наші бійці встановили український прапор у селі Кринки на лівобережжі Херсонської області.

Тоді Гуменюк наголошувала, що такий успіх важливий як для наших захисників, так і для мешканців тимчасово окупованих територій.

 

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