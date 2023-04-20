Втрачаємо потенціал. Лібанова назвала катастрофою виїзд українців за кордон

"Навіть якщо виїхало 2 мільйони. Припустимо, один мільйон із них - це переважно дорослі, більшою мірою жінки. І якщо війна триватиме довго, то я не знаю, де відбудеться возз'єднання родин: в Польщі чи в Україні. Я не знаю, хто куди поїде", - каже Лібанова.

За її словами, родини в більшості возз'єднаються, не розлучаться. Але велике питання, де саме вони возз'єднаються, і скільки жінок заберуть чоловіків за кордон, коли їм можна буде виїздити.

"По-друге, я вважаю це демографічною катастрофою, бо виїхали переважно молоді жінки віком до 40 років, з дітьми. Той доволі інтенсивний процес демографічного старіння, який і так був притаманний Україні, зараз значно посилюється, бо виїздить молодь. В Україні значно підвищується навантаження на працездатне населення", - заявила Лібанова.

Також вона розповіла, що 70% жінок, які виїхали, мають вищу освіту.

"Принаймні, у той найстрашніший період весни 2022-го виїздили переважно киянки і харків'янки, жінки з високим рівнем освіти. Загалом до 90% втікачів від війни – це містяни. Селяни за кордон не їхали. З тими, хто виїхав, ми втрачаємо освітній потенціал", - зауважила демограф.

При цьому вона звернула увагу, що "за кордон не їхали жінки, які звикли ховатися за чиєюсь спиною - батька чи чоловіка", а "їхали активні й самодостатні, які звикли покладатися на свої сили".

"І зараз ми їх втрачаємо. Ці втрати пропорційні тривалості активних бойових дій. Що довше триватиме війна, тим більше жінки й діти адаптуються за кордоном. В Польщі величезна кількість жінок вже знайшла роботу", - додала Лібанова.

Нагадаємо, директор Інституту демографії також розповіла, що загальна кількість українських біженців, які виїхали з початку війни, становить близько 2,5 млн людей.

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