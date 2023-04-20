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Теряем потенциал. Либанова назвала катастрофой выезд украинцев за рубеж

Фото: Элла Либанова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова, Мария Кучерявец

Ситуация с выездом украинцев за границу катастрофическая. Поскольку покидали страну преимущественно молодые женщины, большинство которых имеют высшее образование, что свидетельствует о процессе потери нашей страной образовательного потенциала.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала демограф, академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова.

"Даже если выехало 2 миллиона. Допустим, один миллион из них - это преимущественно взрослые, в большей степени женщины. И если война будет продолжаться долго, то я не знаю, где произойдет воссоединение семей: в Польше или Украине. Я не знаю, кто куда поедет", - говорит Либанова.

По ее словам, семьи в большинстве воссоединятся, не расстанутся. Но велик вопрос, где именно они воссоединятся, и сколько женщин заберут мужчин за границу, когда им можно будет выезжать.

"Во-вторых, я считаю это демографической катастрофой, потому что выехали преимущественно молодые женщины в возрасте до 40 лет, с детьми. Тот достаточно интенсивный процесс демографического старения, который и так был присущ Украине, сейчас значительно усиливается, потому что выезжает молодежь. В Украине значительно повышается нагрузки на трудоспособное население", - заявила Либанова.

Также она рассказала, что 70% выехавших женщин имеют высшее образование.

"По крайней мере, в тот самый страшный период весны 2022-го выезжали преимущественно киевлянки и харьковчанки, женщины с высоким уровнем образования. В общей сложности до 90% беглецов от войны - это горожане. Жители сел за границу не уезжали. С теми, кто уехал, мы теряем. образовательный потенциал", - отметила демограф.

При этом она обратила внимание, что "за границу не ехали женщины, привыкшие прятаться за чьей-то спиной - отца или мужа", а "ехали активные и самодостаточные, привыкшие полагаться на свои силы".

"И сейчас мы их теряем. Эти потери пропорциональны продолжительности активных боевых действий. Чем дольше продлится война, тем больше женщины и дети адаптируются за рубежом. В Польше огромное количество женщин уже нашли работу", - добавила Либанова.

Напомним, директор Института демографии также рассказала, что общее количество украинских беженцев, выехавших с начала войны, составляет около 2,5 млн человек.

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