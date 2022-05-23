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Из-за вторжения в Украину. Советник России при ООН подал в отставку

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Понедельник 23 мая 2022 15:29
Из-за вторжения в Украину. Советник России при ООН подал в отставку Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев принял решение подать в отставку. Главной причиной этому стала война в Украине, начатая РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бондарева, текст которого опубликовал директор правозащитной компании UN Watch Гиллель Нойер.

"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, - не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России", - заявил Бондарев.

Также он назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова "хорошей иллюстрацией деградации этой системы".

"К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал", - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее стало известно, что российская политическая элита не довольна действиями президента Российской Федерации Владимира Путина. Их позиция уже привела к изменению целей войны, развязанной против Украины.

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