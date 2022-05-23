Из-за вторжения в Украину. Советник России при ООН подал в отставку

Сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев принял решение подать в отставку. Главной причиной этому стала война в Украине, начатая РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бондарева, текст которого опубликовал директор правозащитной компании UN Watch Гиллель Нойер .

"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, - не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России", - заявил Бондарев.

Также он назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова "хорошей иллюстрацией деградации этой системы".

"К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал", - подчеркнул дипломат.