Через вторгнення в Україну. Радник Росії при ООН подав у відставку
Співробітник постійного представництва Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв вирішив подати у відставку. Головною причиною цього стала війна в Україні, яку розпочала РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бондарєва, текст якої опублікував директор правозахисної компанії UN Watch Гіллель Нойєр.
"Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а насправді з усім західним світом, - не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії", - заявив Бондарєв.
Також він назвав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова "гарною ілюстрацією деградації цієї системи".
"На жаль, всі ці двадцять років рівень брехні та непрофесіоналізму у роботі МЗС весь час зростав", - наголосив дипломат.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська політична еліта незадоволена діями президента Російської Федерації Володимира Путіна. Їхня позиція вже призвела до зміни цілей війни, розв'язаної проти України.
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