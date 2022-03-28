ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

После вторжения России в Украину США начали укреплять свои позиции в Арктике, - NYT

Новина українською →
Арктика, Понедельник 28 марта 2022 05:49
После вторжения России в Украину США начали укреплять свои позиции в Арктике, - NYT Фото: американские военные (nato.int)
Автор: Роман Мирончук

После агрессии России в Украине США начали осознавать важность укрепления своих позиций на севере. Американские военные провели первые масштабные учения в Арктике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В марте 2022 года около 8 тысяч американских военных приняли участие в масштабных учениях в Арктике. Стоит отметить, что учения были запланированы еще до вторжения России в Украину, но после начала войны американцы поняли, что геополитический порядок изменился и может усилиться конкуренция за суверенитет и ресурсы в Арктике.

Пентагон планирует увеличить свое присутствие и потенциал в Арктике. В данное время военные отрабатывают навыки работы в условиях холодов.

На западном побережье Аляски США вкладывает сотни миллионов долларов в развитие порта в Номе, который может стать самым большом узлом, обслуживающим американские суда береговой охраны и военно-морского флота за Полярным кругом.

Аляска уже является одним из самых милитаризованных штатов страны, с более чем 20 000 солдат, находящихся на военной службе.

Напомним, в США разрабатывают запасные планы на случай применения Россией ядерного оружия.

Ранее Байден заявил, что считает реальной угрозой использование Россией химического оружия в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Арктика
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Культурный фронт. Как в Киеве защищают памятники и историю от России
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Культурный фронт. Как в Киеве защищают памятники и историю от России