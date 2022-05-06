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Из-за вторжения РФ в Украине прекращено лечение больных раком, - Зеленский

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Пятница 06 мая 2022 00:07
Из-за вторжения РФ в Украине прекращено лечение больных раком, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российского полномасштабного вторжения и войны в нашей стране полностью прекращено лечение онкобольных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства на онлайн-конференции Brave Ukraine.

Так, по словам президента, система здравоохранения в Украине из-за военной агрессии РФ столкнулась с очень серьезными проблемами. В частности, сейчас полностью отсутствует лечение больных раком в нашей стране.

Кроме того, в Украине появились проблемы с доступом к инсулину, фиксируется нехватка антибиотиков.

"Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад", - подчеркивает Зеленский.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о возобновлении в Украине проведения плановых операций и госпитализаций.

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