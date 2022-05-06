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Через вторгнення РФ в Україну припинено лікування хворих на рак, - Зеленський

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П'ятниця 06 травня 2022 00:07
Через вторгнення РФ в Україну припинено лікування хворих на рак, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в результаті російського повномасштабного вторгнення і війни в нашій країні повністю припинено лікування онкохворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави на онлайн-конференції Brave Ukraine.

Так, за словами президента, система охорони здоров'я в Україні через військову агресію РФ зіткнулася з дуже серйозними проблемами. Зокрема, зараз повністю відсутнє лікування хворих на рак в нашій країні.

Крім того, в Україні з'явилися проблеми з доступом до інсуліну, фіксується нестача антибіотиків.

"Росія принесла в Україну, в Європу такі проблеми, які ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції... Це навіть просто нестача антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації для частини нашої землі, для частини нашого народу, який ми повинні звільнити від загарбників", - наголошує Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко розповів про відновлення в Україні проведення планових операцій і госпіталізацій.

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