После вторжения РФ в Украину американская армия сталкивались с российскими БПЛА, - CNN

Представитель министерства обороны США сообщил, что с начала российского вторжения в Украину имели место столкновения между американскими войсками и российскими беспилотными летательными аппаратами вблизи границы Польши и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Американский военный чиновник также добавил, что эти случаи приближения беспилотников к силам США не вызвали тревоги, но и игнорировать такой факт не стоит. В минобороны также не сообщают, были ли беспилотники белорусскими или российскими, но в любом случае армией США они были идентифицированы, как потенциальная угроза.