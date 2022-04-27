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После вторжения РФ в Украину американская армия сталкивались с российскими БПЛА, - CNN

Российский дрон "Орион" (Фото: defenseworld.net)
Автор: Константин Широкун

Представитель министерства обороны США сообщил, что с начала российского вторжения в Украину имели место столкновения между американскими войсками и российскими беспилотными летательными аппаратами вблизи границы Польши и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Американский военный чиновник также добавил, что эти случаи приближения беспилотников к силам США не вызвали тревоги, но и игнорировать такой факт не стоит. В минобороны также не сообщают, были ли беспилотники белорусскими или российскими, но в любом случае армией США они были идентифицированы, как потенциальная угроза.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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