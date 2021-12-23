"Вторжение в Украину будет ошибкой": Британия назвала единственный выход для РФ

"Агрессивная и провокационная риторика Кремля против Украины и НАТО должна прекратиться. НАТО - оборонительный союз, а Украина продолжает демонстрировать заслуживающую высокой оценки сдержанную позицию перед лицом российской провокации и агрессии", - отметила она.

По ее словам, наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной и в оккупированном Крыму недопустимо.

"Любое российского вторжение будет огромной стратегической ошибкой и повлечет решительный ответ, включая скоординированные с нашими союзниками санкции, что приведет к серьезным последствиям для интересов и экономики РФ. Великобритания выражает неизменную поддержку Украине", - подчеркнула она.

Трасс отмечает, что диалог - единственный способ для России разрешить эту ситуацию.

"Я приветствую заявления России о готовности к проведению переговоров в январе. Российскому правительству нужно снизить напряженность и серьезно заняться обсуждением ситуации", - добавила министр.