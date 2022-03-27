UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вторжение России в Украину может вызвать голод и дестабилизацию на Ближнем Востоке, - глава МВФ

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Вторжение России в Украину может привести к проблемам с продовольствием на Ближнем Востоке. Глава МВФ считает, что этом создаст предпосылки для новой "Арабской весны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на форуме в Дохе.

"Когда цены подскочат, и бедные люди не смогут прокормить свои семьи, они выйдут на улицы", - заявила она.

Глава МВФ призвала мировое сообщество скоординировать усилия, чтобы не допустить дефицита продовольствия и энергоносителей и соответственно роста цен на них.

Георгиева заявила, что боевые действия в Украине нужно прекратить как можно скорее, чтобы страна смогла поставлять зерно на мировой рынок.

"Чем быстрее уйдут танки, тем быстрее придут трактора. Нам нужно, чтобы к июлю в Украине был урожай, чтобы обеспечить стабильность цен на продовольствие", - сказала Георгиева.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ