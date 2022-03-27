Вторжение России в Украину может вызвать голод и дестабилизацию на Ближнем Востоке, - глава МВФ

"Когда цены подскочат, и бедные люди не смогут прокормить свои семьи, они выйдут на улицы", - заявила она.

Глава МВФ призвала мировое сообщество скоординировать усилия, чтобы не допустить дефицита продовольствия и энергоносителей и соответственно роста цен на них.

Георгиева заявила, что боевые действия в Украине нужно прекратить как можно скорее, чтобы страна смогла поставлять зерно на мировой рынок.

"Чем быстрее уйдут танки, тем быстрее придут трактора. Нам нужно, чтобы к июлю в Украине был урожай, чтобы обеспечить стабильность цен на продовольствие", - сказала Георгиева.