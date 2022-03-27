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Вторгнення Росії в Україну може викликати голод і дестабілізацію на Близькому Сході, - глава МВФ

Фото: глава МВФ Крісталіна Георгієва (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Вторгнення Росії в Україну може призвести до проблем з продовольством на Близькому Сході. Глава МВФ вважає, що це створить передумови для нової "Арабської весни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої на форумі в Досі.

"Коли ціни підскочать, і бідні люди не зможуть прогодувати свої сім'ї, вони вийдуть на вулиці", - заявила вона.

Глава МВФ закликала світову спільноту скоординувати зусилля, щоб не допустити дефіциту продовольства і енергоносіїв і відповідно зростання цін на них.

Георгієва заявила, що бойові дії в Україні потрібно припинити якомога швидше, щоб країна змогла поставляти зерно на світовий ринок.

"Чим швидше підуть танки, тим швидше прийдуть Трактори. Нам потрібно, щоб до липня в Україні був урожай, щоб забезпечити стабільність цін на продовольство", - сказала Георгієва.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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МВФ