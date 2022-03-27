Вторгнення Росії в Україну може викликати голод і дестабілізацію на Близькому Сході, - глава МВФ

"Коли ціни підскочать, і бідні люди не зможуть прогодувати свої сім'ї, вони вийдуть на вулиці", - заявила вона.

Глава МВФ закликала світову спільноту скоординувати зусилля, щоб не допустити дефіциту продовольства і енергоносіїв і відповідно зростання цін на них.

Георгієва заявила, що бойові дії в Україні потрібно припинити якомога швидше, щоб країна змогла поставляти зерно на світовий ринок.

"Чим швидше підуть танки, тим швидше прийдуть Трактори. Нам потрібно, щоб до липня в Україні був урожай, щоб забезпечити стабільність цін на продовольство", - сказала Георгієва.