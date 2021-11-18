Вторжение России в Украину было бы "трагической ошибкой", - премьер Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что вторжение России в Украину было бы "трагической ошибкой". Это он заявил в среду во время общения с британскими парламентариями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Джонсон отвечал на вопрос, что еще Великобритании нужно сделать, чтобы защитить Польшу и Украину от России.
По словам британского премьера, это два разных случая, потому что Польша имеет гарантию безопасности от НАТО, а Украина нет. Но важно, чтобы все стороны понимали цену просчета на границе.
"Я думаю, что было бы трагической, трагической ошибкой со стороны Кремля полагать, что военным авантюризмом можно что-то выиграть", - сказал глава британского правительства.
Ранее мы писали, что ситуация обостряется из-за провокаций РФ, при этом Британия остается на стороне Украины.