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Вторгнення Росії в Україну було б "трагічною помилкою", - прем'єр Британії

Автор: Анна Полисученко

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну було б "трагічною помилкою". Це він заявив у середу під час спілкування з британськими парламентарями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Джонсон відповідав на питання, що ще Великобританії потрібно зробити, щоб захистити Польщу і Україну від Росії.

За словами британського прем'єра, це два різних випадки, тому що Польща має гарантію безпеки від НАТО, а Україна не має. Але важливо, щоб всі сторони розуміли ціну прорахунку на кордоні.

"Я думаю, що було б трагічною, трагічною помилкою з боку Кремля вважати, що військовим авантюризмом можна щось виграти", - сказав глава британського уряду.

Раніше ми писали, що ситуація загострюється через провокації РФ, при цьому Британія залишається на боці України.

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Великобританія