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Вторжение России в Украину: Румыния готовится принимать беженцев

Новина українською →
Румыния, Воскресенье 23 января 2022 18:58
Вторжение России в Украину: Румыния готовится принимать беженцев Фото: в Румынии готовятся принимать беженцев из Украины после возможного вторжения России (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Глава Минобороны Румынии Василе Дынку заявил, что страна готовится принять беженцев. Они могут прибыть в Румынию из Украины в случае открытого вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала Digi24.

Так, местные власти Румынии готовятся предоставить гуманитарную помощь украинцам.

"При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ожидаем ее, конечно, пусть на первый взгляд может казаться, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны… Мы сейчас готовимся оказывать помощь беженцам (из Украины). Это гуманитарная обязанность", - заявил Динку.

При этом он отметил, что не стоит ожидать открытого вторжения РФ.

"Экономическая война, экономическая блокада в условиях конфликта могут возникнуть, но, так сказать, "горячей" войны мы не ожидаем", - подчеркнул министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нового российского вторжения пострадает не только Украина. Речь идет и о граничащих странах.

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