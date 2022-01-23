Вторгнення Росії в Україну: Румунія готується приймати біженців

Глава Міноборони Румунії Василе Динку заявив, що країна готується прийняти біженців. Вони можуть прибути до Румунії з України у разі відкритого вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу Digi24 .

Так, місцева влада Румунії готується надати гуманітарну допомогу українцям.

"При будь-якому військовому конфлікті може статися масова міграція населення. І ми чекаємо її, звичайно, нехай на перший погляд може здаватися, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни… Ми зараз готуємося надавати допомогу біженцям (з України). Це гуманітарний обов'язок", - заявив Дінку.

При цьому він зазначив, що не варто очікувати на відкрите вторгнення РФ.

"Економічна війна, економічна блокада в умовах конфлікту можуть виникнути, але, так би мовити, "гарячої" війни ми не очікуємо", - наголосив міністр.