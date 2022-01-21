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"Проиграют все": Зеленский о возможном вторжении России в Украину

Новина українською →
Киев, Пятница 21 января 2022 11:25
"Проиграют все": Зеленский о возможном вторжении России в Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нового российского вторжения пострадает не только Украина. Речь идет и о граничащих странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в интервью The Washington Post.

"Если мы собираемся защищаться от одной из самых могущественных армий в мире, то это будет война. И если это будет война, то это будет очень сильная война и все проиграют", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что вероятная дальнейшая российская агрессия понесет для соседних с украиной стран потери жизней, а для тех кто находится дальше - грозит миграционный кризис.

"Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает, Россия пострадает, пострадают соседние с Украиной европейские страны. А тех, кто дальше - коснется миграционный кризис. Для нас самое главное - сохранить нашу территорию", - резюмировал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал возможный сценарий дальнейшей военной российской эскалации. Он предполагает, что РФ может оккупировать Харьков.

Отметим, ранее министр обороны Алексей Резников отметил, что вторжение России будет иметь катастрофические последствия не только для Украины, а для всей Европы. Оно, в частности, будет нести за собой много крови и миллионы беженцев.

При этом президент США Джо Байден заявил, что вторжение РФ в Украину повлечет самые серьезные последствия со времен Второй мировой.

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