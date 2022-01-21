"Проиграют все": Зеленский о возможном вторжении России в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нового российского вторжения пострадает не только Украина. Речь идет и о граничащих странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в интервью The Washington Post.

"Если мы собираемся защищаться от одной из самых могущественных армий в мире, то это будет война. И если это будет война, то это будет очень сильная война и все проиграют", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что вероятная дальнейшая российская агрессия понесет для соседних с украиной стран потери жизней, а для тех кто находится дальше - грозит миграционный кризис.

"Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает, Россия пострадает, пострадают соседние с Украиной европейские страны. А тех, кто дальше - коснется миграционный кризис. Для нас самое главное - сохранить нашу территорию", - резюмировал Зеленский.