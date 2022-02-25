Вторжение России в Украину: ракетному удару подверглись пограничники в Запорожской области

Утром 25 февраля российские военные нанесли ракетный удар по украинским пограничникам в Запорожской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В результате вражеской атаки среди пограничников есть погибшие и раненые. Данные о количестве жертв и пострадавших, не приводятся.

Как отметили в ГПСУ, враг нанес ракетный удар в 04:25. Под обстрел попало пограничное подразделение "Приморский Пасад" в Запорожской области.

Напомним, ранним утром 25 февраля Киев вновь подвергся обстрелу. Жители столицы слышали несколько мощных взрывов. В результате одного из них загорелся 9-этажный дом, могут быть жертвы среди мирного населения.

Отметим, вторжение России в Украину продолжается вторые сутки. Подробнее о том, что сейчас происходит в стране, на Донбассе и украинских границах, реакцию мира на происходящие события из-за вторжения России - в текстовом онлайне РБК-Украина.